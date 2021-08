Gabi Prado comete gafe e pergunta o que aconteceu com Gabriel Diniz

PIRASSUNUNGA, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Gabi Prado, 34, cometeu uma gafe durante seu podcast, o PodDarPrado. Na sétima edição do programa, transmitida em 16 de agosto, a ex-De Férias com o Ex conversou com MC Mirella.

Em um momento, a funkeira estava contando sobre sua trajetória, e falava de uma gravação que fez com o cantor Gabriel Diniz, que morreu em 2019 aos 28 anos após a queda do avião em que estava na divisa de da Bahia com Sergipe.

"Essa música era com o Gabriel Diniz, e aí aconteceu toda aquela tragédia, a gente ficou sem acreditar. Tinha gravado o clipe, estava lindo... Aí, aconteceu tudo aquilo e a gente não lançou", disse Mirella.

Nesse momento, Gabi a interrompeu perguntando "o que aconteceu?". Mirella respondeu na sequência: "ele morreu". Gabi levou a mão à boca com a revelação ao reconhecer a gafe.

MC Mirella concluiu o assunto. "Ele morreu. Foi babado", disse a cantora.