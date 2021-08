'Nosso valor e beleza não estão na juventude', diz Ana Furtado sobre idade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dois meses de completar 48 anos, Ana Furtado diz se sentir hoje "maravilhosa e mais bonita do que nunca". Para a apresentadora do É de Casa (Globo), atração que ocupa a faixa matinal dos sábados na Globo, o envelhecimento, especialmente o feminino, não deveria ser um tema ainda tão cercado de preconceitos

"O nosso valor e a beleza não estão na juventude. Eu me aceito e me amo do jeito que eu sou e com a idade que eu tenho", afirma. Para ela, assuntos como a menopausa não podem ainda ser tratados como tabu.

"Estamos em 2021 e é uma condição natural de toda a mulher. Quem tiver o privilégio de envelhecer passará por ela. E quanto mais falarmos e compartilharmos as nossas sensações e impressões sobre essa fase, melhor", destaca em entrevista por email.

Em 2019, em entrevista ao jornal O Globo, Ana Furtado contou que entrou na menopausa por causa de um medicamento que ela precisava tomar no tratamento contra um câncer de mama, descoberto no ano anterior. "Essa fase não me causa tristeza. Se eu sinto calor, é porque estou viva. Então, vem calor! Escutava muito sobre libido, e todos os médicos sempre me falaram que isso está na cabeça --e é verdade", disse na época.

Vaidosa, Ana diz que gosta de se cuidar, principalmente da pele, rotina que começou aos 12 anos por conta das espinhas. "É um ato de carinho. Eleva a minha autoestima e me faz sentir bem", diz ela, que estrela a campanha da linha Make Be Retinol H+, de O Boticário.

Além dos trabalhos com publicidade, Ana Furtado completa em 2021 25 anos de carreira na TV, trajetória que começou em 1996 quando foi apresentadora do programa Ponto a Ponto na Globo, ao lado de Márcio Garcia e Danielle Winits --antes, em 1995, como modelo, protagonizou a abertura da novela "Explode Coração", também na emissora.

"O maior desafio é, sem dúvida, o de me reinventar nesses 25 anos de carreira na TV. Já apresentei vários tipos de programas e já atuei em várias novelas e minisséries. Uma carreira cheia de alegrias, conquistas e desafios que me deixam muito orgulhosa", pontua.

Para 2022, Ana Furtado diz que vai manter o foco no seu trabalho como apresentadora do É de Casa. "E, para além de um projeto, existe o desejo de estar sempre perto da minha família, dos meus amigos e sobretudo com a esperança que o mundo volte ao normal, com saúde para todos!", salienta.

Revela ainda o desejo de levar para o trabalho uma paixão sua: a culinária. "Amo cozinhar. Gostaria de me aventurar mais na cozinha na TV", relata.

Ana Furtado também tem chamado a atenção na internet ao dividir com seus 5,1 milhões de seguidores no Instagram conteúdos divertidos e dancinhas ao lado do marido, o diretor Boninho.

Ela afirma que mostra sua vida real nas redes sociais. "Sou bem-humorada e otimista. Sempre fui. Acho que é genético. A minha família inteira é assim. A vida se torna mais leve. Bem mais leve!", diz.

Questionada sobre os haters, ela afirma que eles são "raros" e não a abalam. "Uso as minhas redes para conversar com os meus fãs. Criar uma relação mais próxima e carinhosa com eles. Normalmente recebo muito carinho."