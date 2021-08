Pai de fundador do Daft Punk tem fábrica fechada pela vigilância sanitária na Bahia

PIRASSUNUNGA, SP (FOLHAPRESS) - A Vigilância Sanitária de Porto Seguro fechou na última segunda (23) uma fábrica de produtos de beleza Gahyia, no distrito de Caraíva, em Porto Seguro (BA). A loja pertence ao francês Daniel Balgalter, pai de Thomas Balgalter, um dos fundadores da dupla de música eletrônica Daft Punk.

O estabelecimento não possuía registro ou qualquer tipo de licenciamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As irregularidades foram descobertas após uma denúncia.

Segundo a prefeitura de Porto Seguro, as equipes da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde fizeram uma inspeção e constataram uma manipulação inadequada dos produtos.

Foi lavrado o auto de infração e se procedeu à interdição do estabelecimento e à apreensão dos produtos. Ainda segundo a Prefeitura de Porto Seguro, o proprietário tem um prazo legal para regularizar a situação junto aos órgãos sanitários ou se desfazer por completo da atividade comercial.

A reportagem da Folha não conseguiu contato com a administração do estabelecimento ou Daniel Balgalter até a publicação do texto.

FIM DO DAFT PUNK

A dupla francesa de música eletrônica Daft Punk chegou ao fim após 28 anos de carreira. No dia 22 de fevereiro deste ano, os músicos publicaram no seu site e canal do YouTube um vídeo de oito minutos intitulado "Epílogo", que mostra um trecho do filme "Electroma", lançado pelos artistas em 2006.

A assessora dos músicos, Kathryn Frazier, confirmou o encerramento da carreira da dupla ao site de notícias Pitchfork, mas não explicou os motivos.

No vídeo publicado pela dupla, que é formada pelos franceses Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, os músicos aparecem com roupas futuristas em meio a um deserto. Após uma explosão no local, os anos 1993 e 2021 aparecem na tela em referência ao período de existência do Daft Punk.

Os artistas lançaram cinco álbuns ao longo da carreira e receberam seis prêmios Grammy, incluindo o de melhor álbum do ano, por "Random Access Memories", último disco da dupla.

Entre suas músicas de maior sucesso, estão "Get Lucky", "One More Time" e "Lose Yourself to Dance".