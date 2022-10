Fotógrafo quebra braço após apanhar de amigos de Cara Delevingne

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As atrizes Cara Delevingne, 30, e Margot Robbie, 32, terão de prestar esclarecimentos à polícia, segundo o The Sun, depois de se verem envolvidas em uma confusão em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o tabloide, os cineastas britânicos e amigos de ambas Josey McNamara e Jack Hopkins são acusador de agredir um paparazzo que tentava fotografar as artistas na saída de um restaurante.

O site TMZ também publicou um vídeo do momento em que o fotógrafo Pedro Alberto Orquera é perseguido e empurrado, o que causa a quebra de um dos braços dele. Ele cai próximo a um carro depois que um homem aparentemente dá alguns chutes e o joga ao chão.

Orquera chegou a ser hospitalizado após a briga. As duas jantavam na madrugada do último sábado (1º) para o domingo (2) e, no momento que decidiram ir embora, enquanto entravam em um carro de aplicativo, foram abordadas pelo profissional que começou a tirar diversas fotos.

Delevingne já estava no carro e Robbie estava tentando entrar, mas pulou ao se assustar com a partida do motorista. Segundo a Polícia de Buenos Aires, o fotógrafo alegou ter sido espancado pelos amigos das atrizes, que ele acreditava ser a dupla de seguranças.

Em entrevista ao The Sun, o fotógrafo descreveu o incidente como um "ataque brutal e covarde". "Tentaram levar minha câmera para apagar as fotos que eu havia tirado. Comecei a fugir deles porque estavam me batendo. Enquanto isso, eles me chutaram com força, então minha câmera subiu no ar e eu caí no chão e machuquei meu braço. Estava sangrando muito", afirmou.