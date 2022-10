Vanessa Giácomo fala de 'Travessia' e explica por que não se posiciona politicamente

Para dar vida a Leonor, a atriz radicalizou e adotou um corte pixie bem curtinho -uma mudança e tanto para quem estava com os cabelos loiros em um corte chanel, marcas da personagem Cleo, na minissérie "Filhas de Eva" (Globo). Ela conta, rindo, que perdeu a conta de quantos cortes e cores teveque fazer até chegar ao cabelo atual. "Valeu a pena, tem tudo a ver com a personalidade da minha personagem", diz, sem revelar mais detalhes sobre Leonor.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vanessa Giácomo, 39, tem mais de um motivo para comemorar sua volta ao horário nobre, na novela "Travessia" (Globo), que estreia na próxima segunda-feira (10). Ela atua pela primeira vez em uma trama da autora Gloria Perez, e ainda repete a parceria com o diretor Mauro Mendonça Filho, com quem trabalhou em "Amor à Vida" -e adorou a experiência.

