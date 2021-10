Ex-Rouge, Aline Wirley revela ser bissexual: 'Vivi história de amor linda'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aline Wirley, 39, revelou já ter namorado uma mulher quando era mais jovem. "Sou bissexual e nunca falei isso para ninguém, você está sendo a primeira pessoa", disse a ex-integrante do grupo Rouge e atriz em entrevista ao Quinta Pod, podcast da cantora Kelly Key.

"Eu me descobri. Um dia olhei para uma mulher e falei: 'ué, o que está acontecendo?'. E, na verdade, foi um amor por aquela pessoa e eu vivi uma história de amor muito linda com ela", disse Wirley. Key, então, perguntou o por quê dela estar falando abertamente sobre a própria orientação sexual só agora.

"Estamos em um momento de desconstrução de vários paradigmas. Hoje podemos ter esse tipo de conversa e isso é muito legal", esclareceu a ex-Rouge, torcendo que se abrir sobre algo tão íntimo "toque no coração" de quem esteja passando por uma história semelhante e ajude a pessoa a viver a própria verdade.

"Somos mais feliz quando estamos em paz com a gente mesmo. Só que vivemos numa sociedade que é muito nociva, é muito difícil ser quem somos dentro das caixinhas que as pessoas querem nos colocar", ponderou ela.

Wirley é casada com o ator Igor Rickly, 37, desde 2015, com quem tem Antônio, 7, a quem educa, nas palavras dela, de forma livre. "Impomos limites para ajudá-lo como ser humano, mas [com relação a gênero] o criamos para ser um ser humano livre".

No fim de 2019 a artista afirmou ao F5 que não havia mais planos do Rouge voltar com sua formação original. Segundo ela, tudo mudou no decorrer dos anos e hoje em dia seria impossível um retorno aos palcos.

"Não existe uma que terminou ou duas que terminaram. Nós sentamos e como mulheres conversamos que não dava mais. Não tem volta, não por falta de amor, mas porque cada uma tem seus sonhos, filhos, é outra vida", afirmou.

Formado em 2002 em um programa do SBT, o Rouge ficou em atuação até 2006. Onze anos depois, em 2017, as cinco integrantes anunciaram um retorno que durou até o início de 2019.