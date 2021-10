Aline Midlej conta que conheceu marido no ar: 'Terminei casamento para casar com ele'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aline Midlej, 38, contou que conheceu o marido, Rodrigo Cebrian, na GloboNews, quando ele foi ao jornal que ela apresentava divulgar o programa "Que Mundo É Esse?", documentário de viagem que dirige na emissora carioca. "A gente se apaixonou no ar. Fiz uma pergunta para ele, que não me achava e brinquei: 'Estou aqui, a voz do além'", relembrou.

O desencontro que aconteceu porque ela estava em São Paulo e ele no Rio de Janeiro fez Midlej, que havia acabado de oficializar uma união de quatro anos, notar um clima diferente ali. "Rolou um lance, senti o clique total. Pensei: 'Gente, que homem interessante'", falou a âncora do Jornal das Dez, na GloboNews, em entrevista ao jornal O Globo deste domingo (17).

"Sempre fui muito correta. Como toda mulher, tinha questões, mas não olhava para isso, tocava a vida. Começamos, eu e Rodrigo, a falar sobre trabalho e acabei me apaixonando. Terminei meu casamento para me casar com ele. É uma baita história de amor", derreteu-se a jornalista.

Midlej ressaltou que não foi fácil assumir seu novo relacionamento, que, nas palavras dela causou "um abalo na estrutura de toda a família". "A gente tem que seguir a intuição e, na dúvida, vai. Claro que tem dor e processos difíceis. Porém, a minha escolha, que considero corajosa, quebrou padrões e impactou todos à minha volta, fez todo mundo pensar. A vida está aí para a gente se arriscar. Dói, é difícil, mas vale a pena", defendeu.

O casal, que está junto há três anos, passou a dividir o mesmo teto na pandemia e casou em dezembro de 2020, hoje divide dois endereços no Rio de Janeiro. "Moramos durante a semana num apartamento na Lagoa e, aos fins de semana, em outro na praia da Macumba, de frente para o mar", explicou Midlej.

A jornalista adiantou que pretende ter filhos em breve. "Quis primeiro entender quem eu era profissionalmente. Hoje, tenho mais clareza disso, deve ser fantástico e uma vivência que vale a pena como mulher. Quando esse filho vier, estarei mais pronta para ele", concluiu.