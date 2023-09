Ex-namorada do rapper Ne-Yo é presa por violência infantil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-namorada do cantor Ne-Yo, a influenciadora Sade Bagnerise foi presa preventivamente por violência infantil. Ela é acusada de ajudar o filho mais velho a bater em um colega de sala.

Câmeras de segurança próximas ao local da agressão mostraram que a influencer e seu filho se esconderam atrás de arbustos próximos a parada do ônibus escolar da vizinhança. A dupla teria surpreendido a criança depois que ela desceu do veículo e começaram as ameaças e pancadarias.

Segundo reportagem do site RadarOnline, a mãe da criança agredida, Veronica Madison, entrou com um processo contra a influenciadora. "Sade chutou meu filho e o estrangulou antes de borrifar spray de pimenta no rosto dele", descreveu Veronica na petição do caso que aconteceu há seis meses, mas só agora se tornou público.

"Meu filho estava sofrendo bullying na escola e eu só me envolvi para ajudá-lo e protegê-lo como qualquer mãe faria", se defendeu a influencer, em entrevista ao RadarOnline, ao falar do primogênito que não é filho de Ne-Yo. O cantor tem sete filhos, dois deles com Sade,

Sade ficou presa por quatro dias e precisou pagar uma fiança no valor de 31 mil dólares, um pouco mais R$ 150 mil, para deixar a prisão.