Estreia de filme de Lil Nas X é adiada por risco de bomba no Festival de Toronto

Naquele momento, os diretores do filme Carlos López Estrada e Zac Manuel, além do editor Andrew Morrow posavam para fotos no tapete vermelho. Por causa do risco de explosão Nas X chegou 20 minutos depois do previsto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia mundial do documentário sobre Lil Nas X, "Lil Nas X: Long Live Montero", no Festival Internacional de Cinema de Toronto foi adiado, neste sábado (10), devido ao risco de explosão de uma bomba.

