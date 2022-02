Ex-BBB Sol Vega diz que marido morreu por complicações de Covid

"Quem sou eu para obrigar alguém a fazer alguma coisa? E com essa loucura de política, porque hoje em dia quando se fala em política o pessoal fica doido. Parece que vale mais a política do que a gente ficar vivo."

De acordo com ela, no momento em que o marido optou por não receber sua dose ela resolveu respeitar a decisão, mas não imaginava que passaria por esse sofrimento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-participante do Big Brother Brasil 4, Sol Vega, 43, disse que o marido Tibério Cavagnini, morreu por complicações de Covid-19, na madrugada deste sábado (12). Ela publicou um vídeo no stories do Instagram lamentando a morte do marido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.