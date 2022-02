Scooby e Paulo André vencem prova do anjo no BBB 22; veja quem são os monstros

A prova deste sábado consistia em transferir água de um recipiente a outro, com um dos competidores levando ela em um cone e transferindo ao companheiro, que com um pequeno copo levava ao recipiente final. Todos os brothers puderam participar.

Como acontece sempre, os vencedores da prova do anjo tiveram que dar o monstro para três competidores. Lucas, Lina e Natália ficarão foram os escolhidos para ficar vestido de câmera e rolo de filme até a formação do paredão, neste domingo (13).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Scooby e Paulo André venceram a prova do anjo realizada neste sábado (12) no Big Brother Brasil 22 (Globo). Com isso, eles terão que decidir qual deles terá imunidade na formação do próximo paredão, além de imunizar um colega de confinamento.

