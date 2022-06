Ex-BBB Rodrigo Mussi fala de rotina após traumatismo craniano

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB Rodrigo Mussi postou nos stories de seu perfil no Instagram neste sábado (11) para falar um pouco sobre sua recuperação. Ele diz que pretende fazer um vídeo mais detalhado sobre o processo, mas já adiantou que está encarando como uma nova etapa, mesmo que bastante trabalhosa.

De dentro de uma academia, ele diz que está fazendo exercício na bicicleta ergométrica. "A recuperação do traumatismo craniano é uma luta", afirma. "Mas estou pronto para vencer mais essa etapa da vida. Só quem teve traumatismo craniano sabe a dificuldade que é."

Aos poucos, o administrador está voltando a publicar em seu perfil. No último dia 31, ele postou uma foto com a legenda: "Faz exatos 2 meses do gravíssimo acidente que sofri, essa foto e esse sorriso porque estou feliz de estar vivo e aos poucos estar voltando! A mensagem que eu deixo, Agradeça pelo simples fato de acordar e viver".

O ex-BBB ficou internado por 28 dias no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer traumatismo craniano em um acidente de carro. Ele estava no banco de trás do passageiro de um carro de aplicativo sem cinto de segurança e foi arremessado à parte da frente do carro após uma batida. Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.

O motorista de aplicativo Kaique Reis não foi indiciado. Isso porque lesão corporal culposa é considerado um crime de menor potencial. O inquérito que investigava o acidente já foi concluído e nele consta que Reis foi imprudente e cumpria excesso de jornada naquele 31 de março.