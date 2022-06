Gkay coloca diamante no dente e fãs brincam: 'Vai engolir'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde de sexta-feira (10), Gkay compartilhou nos stories de seu perfil no Instagram que fez uma nova aquisição para sua arcada dentária: um diamante. A influenciadora comentou com os seguidores que estava muito feliz com o procedimento estético e que era algo que queria fazer desde a adolescência.

"Só que viveu anos 2000 sabe e minha mãe nunca deixou eu botar uma pedrinha dessas", relembra. "Antes eu já gostava de sorrir e agora só vou andar assim."

De dentro do consultório, ela pede para que o dentista explique que não houve perfuração nos dentes, apenas uma intervenção na lente de contato para que a joia ficasse perfeitamente encaixada. Ela ressalta que, apesar do que os seguidores falaram, ela não vai engolir a peça.

"Eu agora pensando que se eu engolir, eu vou ter que procurar vocês sabem onde né", disse Gkay.

O diamante ficou no canto do dente incisivo lateral direito. "O próximo eu quero no meio dos dentes", afirmou, mostrando uma peça ainda maior que fica em exposição no consultório.

Ela ainda brincou que a joia irá afetar o futuro de sua vida amorosa. "A visão agora é só uma: para beijar a minha boca ficou bem mais caro", afirmou. "Vou ser bem difícil agora."

Ela também repostou alguns stories de seguidores que também tem diamantes na boca. Neste sábado (11) ela deu uma atualização da pedra. "Não engoli não, gente, não é assim não."