Azealia Banks deixa palco em show de Miami após crise alérgica

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste sábado (11), a cantora Azealia Banks abandonou o palco do festival Wynwood Pride, organizado em homenagem ao mês do orgulho LGBTQIA+, em Miami. "Eu realmente não estou feliz de estar aqui", disse, jogando o microfone no palco. Ela chegou a ser vaiada e atingida por água, arremessada por um espectador próximo à grade.

Ela chegou duas horas atrasada e reclamou com o público sobre a desorganização do evento. Banks deixou claro durante a apresentação que seu desânimo não era com os fãs, mas com o antiprofissionalismo dos organizadores.

No Twitter, ela disse que o principal problema durante a apresentação foi sua alergia ao gelo seco. Segundo ela, sua equipe deixou claro que essa era sua restrição para o evento. "Eu mal conseguia ficar em pé", disse Azealia, que precisou de atendimento médico.

A cantora chegou a se desculpar com os fãs. "Estou tentando, pessoal, mas é difícil." E, nesse momento, ela defende que a organização desligou seu microfone, e por isso ela o arremessou.

"Originalmente, estava agendado que eu iria me apresentar às 22h, mas o organizador me mudou para 1 da manhã, o que prejudicou toda a organização da minha equipe. Um telefone foi arremessado no meu palco —uma prova de que o festival não conseguia pagar segurança", escreveu.

"Quando você contrata maquaidores, bateiristas, guitarristas, DJs, seguranças e uma equipe inteira que pretende trabalhar desde as 7, e o seu agente recebe um alerta de que seu horário é agora 1h da manhã, as pessoas precisam mudar todo o itinerário. Extremamente antiprofissional", disse em outro tuíte.