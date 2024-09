Em briga com governo de SP, TV Cultura adia programas e novo 'Mundo da Lua' para 2025

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A TV Cultura suspendeu a produção de oito programas que estavam previstos para serem produzidos a partir deste mês de setembro e que fariam parte da programação de 55 anos da emissora, comemorados neste ano.

A emissora da Fundação Padre Anchieta diz que eles serão feitos em "momento oportuno". Os projetos foram adiados para 2025, quando se espera uma solução para a situação. O adiamento se deve pela disputa entre a Fundação e o Governo de São Paulo por repasses de verba.

O principal projeto adiado é uma nova versão do seriado "Mundo da Lua", que fez sucesso na TV pública nos anos 1990, e que retornaria em uma refilmagem neste ano.

Também foi adiado o programa Meu Nome é Correria com Cazé Pecini, ex-MTV Brasil e Globo, e Na Cadência do Samba, comandado por Thobias da Vai-Vai, que já tinham todos os detalhes definidos para começarem as filmagens.

Quando Eu Vim-Me Embora, série sobre a migração nordestina baseada na obra de Marco Antonio Villa, com direção e roteiro de João Falcão; e Expresso Oriente, apresentado por Jaime Spitzcovsky, que falará sobre a Ásia, são outros projetos adiados. Atrações jornalísticas, como o Roda Viva, seguem normalmente na programação.

"Devido à diminuição de receitas da TV Cultura, a emissora irá suspender a gravação de alguns programas de sua grade, temporariamente. A maioria dessas produções continuará no ar por meio de reprises", diz a TV Cultura em nota à reportagem.

Em comunicado, o Governo de São Paulo, liderado por Tarcísio de Freiras (Republicanos), diz que investiu 10% a mais na Fundação Padre Anchieta em 2024, e nega que haja um problema de verbas repassadas para o canal público.

"A Fundação Padre Anchieta é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos com autonomia jurídica, administrativa e financeira. Na composição de receitas, estão recursos provenientes de aporte do Governo, de leis de incentivo e venda de serviços. No que compete ao aporte do Governo de SP, vale destacar que a instituição possui um orçamento previsto para este ano de R$ 104 milhões, valor 10% maior do que a dotação de 2023", afirma.

Desde o início do ano, há uma disputa entre o governo paulista e TV Cultura. Publicamente, o discurso é de corte de gastos e aumento de eficiência. Nos bastidores, membros da gestão estadual e parlamentares bolsonaristas se incomodam com a independência da programação da emissora.