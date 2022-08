Diogo Mainardi diz que desistiu do Brasil e que não vai mais escrever em site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Diogo Mainardi disse nesta quarta-feira (10) que desistiu do Brasil e que está de saída dos portais de notícia O Antagonista e Crusoé, fundados por ele e Mario Sabino.

"O plano é me dedicar a atividades mais gratificantes do ponto de vista intelectual e espiritual. De fato, pretendo passar meus dias deitado no sofá, tirando meleca do nariz. Quanto tempo isso vai durar?", questiona Mainardi em sua coluna publicada no site O Antagonista, intitulada "saindo de fininho"

"O trato é permanecer um ano de folga. Pode ser mais, pode ser menos. A única certeza é que vou me abster de comentar a campanha eleitoral, os debates na TV, o resultado do primeiro turno, a festa do vencedor, os nomes dos ministros, as tentativas de golpe, a compra dos parlamentares. Sinto-me revigorado só de ver essa lista", segue o jornalista.

O jornalista afirma ainda que não irá comentar as eleições deste ano.

"Estupidamente, eu havia prometido me atirar do campanário de São Marcos em caso de segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro [pré-candidatos ao Palácio do Planalto que lideram as pesquisas]. A aposentadoria precoce foi o jeitinho acovardado que arrumei para descumprir a promessa", diz.

"É uma espécie de terceira via particular. Minha vida vai virar uma Simone Tebet: estreita, tediosa, supérflua e sem brilho, mas longe daquela gentalha fedorenta que há vinte anos embosteia meu dia a dia", segue o jornalista.

Mainardi afirma ainda que "é preciso renovar o site" sem ele. "Estou gagá. Já fiz o que podia. Ou mais do que podia."

Em maio deste ano, Diogo Mainardi que deixou o programa Manhattan Connection após xingar o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que era o convidado do programa na ocasião.