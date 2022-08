Conheça 10 novas peças de teatro em SP, como espetáculo de 12 horas e estreia dos Satyros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois das férias de julho, a programação teatral de São Paulo encontra agosto com agenda recheada de estreias e peças que retornam aos palcos.

Entre os destaques, grupos como Os Satyros estreiam textos inéditos nas próximas semanas. Em "Os Condenados", a companhia cria um mundo de pombos falantes para fazer uma alegoria sobre o conservadorismo. No Teatro de Contêiner, a Bendita Trupe tenta trazer aos dias atuais "O Rei da Vela", peça publicada por Oswald de Andrade na década de 1930 que marcou o teatro brasileiro.

As opções incluem ainda espetáculo encenado ao longo de 12 horas ininterruptas no Sesc Avenida Paulista e monólogo inédito da atriz Inês Peixoto, sobre emancipação financeira feminina, no Sesc Pinheiros.

Nos teatros públicos, são apresentadas de graça peças inspiradas em autores como Mário de Andrade e José Saramago. Conheça, a seguir, dez espetáculos em cartaz no mês de agosto.

Agamenon 12h

Doze atores se alternam ao longo de 12 horas de apresentação ininterrupta. Todos encenam o mesmo texto, que narra o cotidiano de um pai de família que vive frustrado em uma casa abarrotada de objetos inúteis — o cenário remete a uma banca de camelô, com diversas bugigangas expostas. Questões como consumo desenfreado e a precarização do trabalho são a premissa do texto do argentino Rodrigo García, que ganha pela primeira vez uma adaptação brasileira.

Direção: Carlos Canhameiro.

Texto: Rodrigo García.

Com: Amanda Lyra, Cauê Gouveia e Chico Lima.

Sesc Avenida Paulista - av. Paulista, 119, Bela Vista, região central, tel. (11) 3170-0800.

Qua. a sáb., das 10h às 22h. Até 27/8.

14 anos

Grátis

Amar, Verbo Intransitivo

Com apresentações gratuitas em teatros públicos, a peça é uma adaptação do primeiro romance de Mário de Andrade, no qual a governanta alemã Fräulein Elza é contratada por uma família tradicional nos anos 1920 para iniciar uma relação sexual com Carlos, o primogênito.

Direção: Dagoberto Feliz.

Texto: Luciana Carnieli.

Com: Luciana Carnieli e Pedro Daher.

Teatro Paulo Eiró - av. Adolfo Pinheiro, 765, Santo Amaro, região sul, nesta sex. (12), às 21h.

Teatro Alfredo Mesquita - av. Santos Dumont, 1.770, Santana, região norte, no dia 19/8, às 21h.

Teatro Arthur Azevedo - av. Paes de Barros, 955, Mooca, região leste, no dia 26/8, às 21h.

12 anos.

Grátis

Os Condenados

O novo espetáculo d'Os Satyros segue Antena, uma mulher solitária que tem compulsão por contar números em sequência e alimenta pombos em uma praça de São Paulo. Um dia, um desses bichos começa a conversar com a mulher, que adota a pomba, Rusga. Com o passar do tempo, o pássaro leva mais colegas à casa de Antena, que, carente, se deixa manipular. Os pombos começam a se multiplicar, a ponto de migrarem para outros países e ocuparem cargos na sociedade.

Direção: Rodolfo García Vázquez.

Texto: Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez.

Com: Andre Lu, Anna Kuller e Beatriz Medina.

Espaço Satyros - pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, região central, tel. (11) 3258-6345.

Sex. e sáb., às 21h; dom., às 19h. Até 25/9.

12 anos.

R$ 40, em sympla.com.br

Ensina-me a Viver

Sete anos depois, a peça retorna aos palcos em uma nova montagem, com cenário e figurinos repaginados. Adaptação do livro "Harold e Maude", de Colin Higgins e que virou um filme em 1971, a história acompanha um casal improvável, formado por um jovem solitário, obcecado pela morte, e uma octogenária apaixonada pela vida. A atriz Nívea Maria entra para o elenco no papel da protagonista, ao lado de Arlindo Lopes.

Direção: João Falcão.

Texto: Colin Higgins.

Tradução: Millôr Fernandes.

Com: Nívea Maria, Arlindo Lopes e Fernanda de Freitas. Teatro Porto Seguro - al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, região central, tel. (11) 3366.8700.

Sex. e sáb., às 20h; dom., às 17h. De 19/8 a 9/10.

12 anos.

R$ 80 a R$ 100

Moscou para Principiantes

A peça é inspirada em diálogos de "As Três Irmãs", de Tchekhov, e aborda questões de política e leis trabalhistas pela visão de mulheres. No palco, três atrizes surgem como irmãs artistas de teatro e também como três idosas que resgatam suas memórias.

Direcao e texto: Aline Filocomo.

Com: Natacha Dias, Paula Arruda e Rita Grillo.

Tusp - r. Maria Antônia, 294, Consolação, região central. Qui. a sáb., às 20h; dom., às 18h. 13/8 a 18/9.

Livre.

R$ 20, em sympla.com.br

Na Solidão dos Campos de Algodão

Duas mulheres se encontram à noite em um lugar qualquer, aparentemente com a intenção de fazer negócios. Uma pretende fornecer o que a outra quer comprar, mas o objeto não é revelado. Com isso, a relação entre as duas começa a ser construída. A montagem, criada a partir de texto do dramaturgo francês Bernard-Marie Koltès, é encenada em um ambiente que remete à obra "La Bruja", do carioca Cildo Meireles.

Direção: Eliana Monteiro.

Texto: Bernard-Marie Koltès.

Tradução: Silvia Fernandes.

Com: Lucienne Guedes e Mawusi Tulani.

Praça das Artes - av. São João, 281, Centro, tel. (11) 3225-8201.

Seg. a qui., às 20h; sex. às 17h; sáb., às 19h. De 11 a 31/8.

14 anos.

Grátis em theatromunicipalsp.byinti.com

Órfãs de Dinheiro

No monólogo escrito e encenado por Inês Peixoto, a atriz interpreta três personagens em situação de vulnerabilidade para discutir a emancipação econômica feminina: uma mulher vendida para a prostituição quando criança, uma mãe refugiada com um bebê e uma empregada doméstica.

Direção: Eduardo Moreira.

Texto e elenco: Inês Peixoto.

Sesc Pinheiros - r. Pais Leme, 195, Pinheiros, região oeste, tel.(11) 3095-9400.

Qui. a sáb., às 21h. 18/8 a 10/9.

12 anos.

R$ 30

Provavelmente Saramago

O novo solo reflete sobre a vida e obra de José Saramago e gira em torno de um ator que, depois de ser rejeitado para um filme sobre o escritor português, decide montar um espetáculo no qual conta sua decepção com o cinema e interpreta textos do Nobel de literatura. A peça integra as comemorações oficiais do centenário do nascimento do escritor português, organizado pela Fundação Saramago, em Portugal.

Direção: Paulo Campos dos Reis.

Texto: Paulo Campos dos Reis e Vinícius Piedade.

Com: Vinícius Piedade.

Biblioteca Mário de Andrade - r. da Consolação, 94, República, região central, tel. (11) 3150-9453.

Seg., às 19h. Até 29/8.

12 anos.

Grátis.

Uma (Des)homenagem aos Reis da Vela do Século XXI

A Bendita Trupe desconstrói "O Rei da Vela", peça escrita por Oswald de Andrade em 1933, com música ao vivo e elementos de circo. O próprio modernista surge no palco para se espantar com o que seus personagens se tornaram —entre eles, pessoas que se divertem ao humilhar clientes endividados e donos de um circo que exploram a Amazônia ao lado de um investidor americano.

Direção e texto: Johana Albuquerque.

Com: Marcelo Villas Boas, Vera Bonilha e Joca Andreazza.

Teatro de Contêiner - r. dos Gusmões, 43, Luz, região central, Instagram @teatrodeconteiner.

Qui. a sáb., às 20h; dom., às 19h. 18/8 a 18/9.

12 anos.

R$ 30

Xandú Quaresma - A Farsa com Cangaceiro, Truco e Padre

Sob a direção de Débora Dubois, o musical explora os cordéis de Chico de Assis ao acompanhar um grupo de teatro que conta, com humor, as histórias do prisioneiro Xandu Quaresma. Ele está encarcerado há dois anos por enganar o vigário de uma cidade do sertão nordestino. Ao narrar suas aventuras, Xandú deixa todo mundo na dúvida sobre o que é verdade e o que é mentira. A temporada segue em outros teatros públicos paulistanos até 25 de setembro.

Direção: Débora Dubois.

Texto: Chico de Assis.

Com: José Eduardo Rennó, Cristiano Tomiossi e Conrado Caputo.

Teatro Alfredo Mesquita - av. Santos Dumont, 1.770, Santana, região norte, tel. (11) 2221-3657.

Qui. a sáb., às 21h; dom., às 19h. 11 a 14/8.

Grátis