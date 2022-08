Campanha Leia com uma Criança vai distribuir 2 milhões de livros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha "Leia com uma Criança", do Itaú Social, começou nesta segunda-feira (8) e vai distribuir gratuitamente dois milhões de livros infantis. Neste ano, somente secretarias municipais de educação e organizações da sociedade civil, como bibliotecas comunitárias e associações de bairro, serão beneficiadas com os exemplares.

Instituições de todo o Brasil podem solicitar um kit, composto por dois livros, para cada criança atendida ou matriculada. Municípios mais vulneráveis serão priorizados.

As obras selecionadas para esta edição são "De Passinho em Passinho: Um livro para Sonhar e Dançar" e "A Pescaria do Curumim e Outros Poemas Indígenas".

A primeira obra tem ilustrações de Bruna Lubambo e texto de Otávio Júnior —escritor, contador de histórias e produtor teatral que ficou conhecido por abrir a primeira biblioteca nas favelas do Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro.

O segundo livro, do escritor descendente de indígenas Tiago Hakiy, traz poemas com lembranças e afetos sobre um jeito de ser criança que tem muitas relações com a natureza. As ilustrações são de Taísa Borges.

Neste ano, não será possível que pais ou cuidadores de crianças solicitem livros, como foi feito nas edições anteriores.

Desde 2010, segundo o Itaú Social, o objetivo do programa era estimular adultos a lerem com crianças, como forma de fortalecer vínculos afetivos e ter participação ativa na educação. Diante dos desafios impostos pelo acirramento das desigualdades, a ideia foi reafirmar o compromisso com a equidade.

"Direcionamos os esforços da campanha para promover e democratizar o acesso à leitura literária de qualidade para famílias e crianças em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica", afirma Angela Dannemann, superintendente do Itaú Social.

"Nossa intenção é que mais crianças ampliem seu repertório cultural usando a imaginação e a criatividade, enriquecendo e expandindo, assim, suas experiências com os outros e com elas mesmas."

Apesar dos pais não poderem solicitar diretamente os exemplares, a sociedade poderá fazer parte da mobilização indicando o programa para uma entidade elegível.

LIVROS ACESSÍVEIS

Estão disponíveis, gratuitamente, 14 títulos da estante digital e um acervo de 22 obras distribuídas em anos anteriores em versões audiovisuais acessíveis, com versões em braile, fonte ampliada, e em formato audiovisual com múltiplos recursos de acessibilidade, como Libras e áudio descrição.

A distribuição dos livros acessíveis prioriza instituições que desenvolvam ações inclusivas e acessíveis de leitura. As versões audiovisuais acessíveis também podem ser encontradas online na página do programa.