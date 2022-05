Demi Moore publica foto antiga com Bruce Willis e atual esposa do ator comenta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Demi Moore, 59, compartilhou uma imagem ao lado do ex-marido Bruce Willis, 67, relembrando quando estiveram no tapete vermelho do Festival de Cannes, que deu início a sua 75ª edição nesta terça-feira (17).

"Dos arquivos de Cannes, em 1997", escreveu Moore na legenda. Na época, os dois astros ainda eram casados, o casamento chegou ao fim no ano de 2000. A atual esposa do astro, Emma Heming, 43, comentou na publicação. "Ah, meus sentimentos. Lindo", disse.

Em março, a família de Willis anunciou que o ator está se aposentando após ser diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem causado por um dano cerebral que afeta a capacidade comunicativa das pessoas.

A informação foi divulgada por membros da família do ator, que publicaram no Instagram um comunicado em conjunto a respeito da aposentadoria de Willis. "Aos fãs incríveis do Bruce, nós queremos compartilhar enquanto família que nosso amado Bruce está passando por problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, que está impactando suas habilidades cognitivas", afirma a nota.

"Como resultado disso, Bruce está se retirando da carreira que tanto significava para ele". Ao longo da carreira, os filmes de Willis já renderam mais de US$ 5 bilhões ao redor do mundo. Ele já foi indicado a cinco Globos de Ouro e três Emmys.