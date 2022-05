Arte com 'Fora Bolsonaro' é removida do Minhocão pela Prefeitura de São Paulo

Um caso famoso acontecido há pouco tempo é o de Daniela Mercury, que apareceu com a bandeira enrolada no corpo durante um show pró-Lula, que lhe rendeu acusações informais de showmício --após a viralização de um suposto contrato entre ela e a prefeitura paulistana, que bancou o evento e, depois da polêmica, suspendeu o cachê dela.

"A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento esclarece que intervenções artísticas visíveis de logradouro público precisam ter anuência do proprietário do imóvel ou bem público onde serão expostas, o que não ocorreu neste caso", declara a Prefeitura, em nota.

Segundo a página, as artes surgiram no início desta semana entre colunas das ruas General Jardim a Jaguaribe.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo removeu, nesta quarta (18), cartazes artísticos da bandeira do Brasil fraseada com "Fora Bolsonaro" das colunas do Minhocão, nome popular da via expressa Elevado Presidente João Goulart.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.