Dandara Mariana se classifica para semifinal da Super Dança dos Famosos

A atriz, que foi vice-campeão da disputa em 2019, teve como oponentes Robson Caetano, 56, campeão em 2006, e Sophia Abrahão, 30, vice-campeão em 2016. As apresentações ocorreram em dois ritmos: forró e rock, diante de Antonio Fagundes, 72, Solange Almeida,46, e Luis Maluf no júri artístico, além de Renato Vieira e Raquel Guarini, compondo o júri técnico.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu neste domingo (13) a quinta disputa da Super Dança dos Famosos, quadro tradicional do Domingão do Faustão que ganhou edição especial para homenagear o último ano do apresentador na Globo. Dandara Mariana, 33, levou a melhor e garantiu vaga na semifinal da competição.

