Celso Portiolli relembra Paolla Oliveira como sua assistente de palco no SBT

Paolla Oliveira está na semifinal do quadro Super Dança dos Famosos, que já, também, com Maria Joana, Marcello Melo Jr, e Lucy Ramos.

Hoje o "Passa ou Repassa" é um quadro do "Domingo Legal", e foi a primeira atração que comandou no SBT, ainda em 1996.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Celso Portiolli, 54, relembrou os seus 25 anos como apresentador no SBT neste domingo (13). A retrospectiva mostrou diversos de seus momentos à frente do "Passa ou Repassa".

