Tiago Leifert apresenta o Domingão e imita Faustão

Próximo ao final do programa, o humorista Ed Gama, famoso pelas imitações que faz do Faustão, participou da apresentação das Videocassetadas. Leifert e o comediante fizeram uma tabelinha onde brincavam sobre as cenas exibidas e riam das situações inusitadas.

Em vários trechos do programa, Leifert imitou Faustão. Um desses momentos foi ao chamar o comercial, quando citou a famosa frase de Fausto, anunciando que o programa voltaria após os "reclames do plim plim".

Leifert ainda brincou e falou que não queria estar ali naquele momento "Preferia estar em casa. Preferia mil vezes estar com o Faustão aqui e eu estar em casa, de pijama, assistindo ao Domingão do Faustão, porque o Faustão faz parte da nossa vida, da nossa família", falou.

