Dalton Vigh e Camila Czerkes anunciam fim de casamento de 10 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um casamento acaba na semana menos romântica do ano. Os atores Dalton Vigh e Camila Czerkes anunciaram o fim do casamento de 10 anos. A separação foi confirmada pela assessoria do ator nesta terça-feira (26).

Os atores iniciaram o relacionamento em 2009 e o casamento ocorreu em 2012. Eles são pais dos gêmeos Arthur e David, de sete anos. Os filhos terão guarda compartilhada, segundo a assessoria.

O comunicado não deu mais detalhes sobre o fim da relação, o que condiz com o costume do ex-casal de não compartilhar detalhes de suas vidas pessoais.

Dalton é ator com vasta carreira nas novelas do SBT. Recentemente, ele foi anunciado na terceira temporada de "Dom", série do Prime Video. Camila é atriz de teatro e, atualmente, está no elenco de "O Dilema do Médico", em São Paulo.