Herdeiros de Eça de Queiroz brigam para decidir destino dos restos mortais do autor

Um movimento popular em Santa Cruz do Douro também se opõe à decisão do legislativo português, tomada em 2021, de autorizar a transferência dos restos mortais para o Panteão, apesar de autoridades locais afirmarem que ela não prejudicará o turismo local.

Publicada pelo jornal espanhol El País, a fala do bisneto José Maria Eça de Queiroz faz referência à fadista Amália Rodrigues, ao jogador Eusébio e ao militar Humberto Delgado, que tentou derrubar a ditadura salazarista e acabou morto pela polícia política do regime em 1965.

Em 1989, ele foi encaminhado para o jazigo de sua própria família, em Santa Cruz do Douro, no norte de Portugal, região que inspirou uma de suas principais obras, "A Cidade e as Serras". É onde Eça de Queiroz repousa hoje.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Divergências entre os herdeiros do escritor Eça de Queiroz devem impedir que os restos mortais do escritor sejam transferidos para o Panteão Nacional de Lisboa, onde repousam outros nomes ilustres de Portugal. A transferência estava inicialmente prevista para esta quarta-feira, dia 27.

