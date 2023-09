Antônio Fagundes fala sobre desconstrução após descobrir homossexualidade do filho

O ator disse que passou por processo de desconstrução e ressaltou a importância de mudança das estruturas preconceituosas. "Acho que a gente tem que passar por isso, entender isso e acabar com isso. Acabar de uma vez. Acabar com a homofobia, acabar com a misoginia, patriarcado, machismo, sexismo", disse ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já faz alguns meses que o ator Bruno Fagundes assumiu publicamente que namora o também ator Igor Fernandez. Desde o início, ele disse ter tido apoio da família. Nesta terça-feira (26), em participação no Encontro com Patrícia Poeta (Globo), ele e seu pai, Antônio Fagundes, falaram sobre o processo enfrentado após o anúncio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.