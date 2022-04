Curso discute obras de autores negros atuantes antes da Semana de 1922

No dia 26 de abril e nos dias 3, 10 e 17 de maio, das 19h30 às 21h30. Via Zoom, o curso custa R$ 330.

As aulas vão apresentar e discutir obras de autores negros atuantes entre a Proclamação da República e a Semana de Arte Moderna, que já abordavam as consequências da modernização para os descendentes de africanos e o significado das ideias de povo e nação.

O tema é abordado no curso de Matheus Gatto, que tem pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, é autor de "O Massacre dos Libertos - Sobre Raça e República no Brasil" (Perspectiva, 2020) e organizador de "O Treze de Maio e Outras Histórias do Pós-Abolição", de Astolfo Marques (Fósforo, 2021).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.