Dramaturgo Samir Yazbek é tema de coleção que traz suas principais peças

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A "Coleção Dramaturgia - Samir Yazbek" ganha, no próximo dia 29, um segundo volume dedicado ao dramaturgo, diretor e pesquisador teatral que dá nome à série.

Publicado pela É Realizações Editora, "Uma Família à Procura de um Ator" (R$ 39,90, 64 págs.) traz texto do mesmo escritor de "O Fingidor" (Prêmio Shell de 1999 na categoria de melhor autor), "A Terra Prometida" (entre os dez melhores espetáculos de 2002) e "As Folhas do Cedro" (Prêmio APCA de 2010 também na categoria de melhor autor), entre outros.

O primeiro volume se chama "O Eterno Retorno" (montagem indicada na categoria de melhor dramaturgia pelo Prêmio Aplauso Brasil de 2018).

Mestre em letras pela Universidade de São Paulo, Yazbek estreou profissionalmente em 1988 e consolidou sua formação com o diretor Antunes Filho, no CPT, o Centro de Pesquisa Teatral do Sesc.

Escreveu recentemente "Tectônicas" e é um dos coordenadores do curso de pós-graduação da Escola Superior de Artes Célia Helena.