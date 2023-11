Como é o jatinho luxuoso de R$ 200 milhões que trouxe Taylor Swift ao Brasil

A aeronave de luxo foi adquirida em 2011 pela artista, e conta com uma cabine espaçosa com capacidade para 12 passageiros.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, após seu voo ser monitorado por 3.500 fãs. Sua primeira apresentação no país da "The Eras Tour" será no Estádio do Engenhão, nesta sexta-feira, 17.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.