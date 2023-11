Taylor Swift chega ao Brasil com viagem monitorada por 3.500 fãs

Ainda não foi descoberto em que hotel a cantora se hospedará. Os primeiros shows serão na sexta, sábado e domingo no Estádio do Engenhão. Na semana seguinte, Swift se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 24, 25 e 26.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs brasileiros de Taylor Swift acompanharam a transmissão do voo da cantora pelo site Flight Radar até o seu avião pousar no Rio de Janeiro.

