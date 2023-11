TVs até tentam, mas Taylor Swift vem ao Brasil sem dar entrevistas para imprensa

Ainda não foi descoberto em que hotel a cantora se hospedará. Os primeiros shows serão na sexta, sábado e domingo no Estádio do Engenhão. Na semana seguinte, Swift se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 24, 25 e 26.

Taylor Swift pousou no Brasil nesta quinta-feira (16). Mais de 3,5 mil pessoas estavam monitorando o jatinho particular que passava por Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, depois de decolar de Nova York (EUA).

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Se não mudar de ideia de última hora e sem avisar a ninguém, a cantora Taylor Swift chega para a sua temporada no Brasil sem falar ou conceder qualquer entrevista. A loirinha americana tem shows marcados no Rio de Janeiro e em São Paulo.

