Com programa na Netflix e nova marca em 2025, Meghan Markle quer ser guru do estilo de vida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meghan Markle, 43, fará seu retorno à vida pública com grande estilo no começo de 2025, de acordo com o portal Page Six.

A Duquesa de Sussex mal foi vista nos últimos meses enquanto preparava seus novos produtos. Ela lançará seu programa na Netflix centrado em culinária, jardinagem e entretenimento no início de 2025.

Junto com isso, virá o lançamento de sua marca de "lifestyle" (estilo de vida) chamada American Riviera Orchard. A lista de produtos inclui geleias, compotas, manteiga de amendoim, velas, toalhas de mesa, copos e livros de receita. Ela também incluiu no registro maquiagens, cuidados com a pele e com o cabelo, e fragrâncias.

De acordo com o Page Six, Markle quer seguir os passos da apresentadora americana e guru do estilo de vida Martha Stewart com seu programa na Netflix. Vídeos de sua marca a mostraram na cozinha de uma deslumbrante propriedade em Montecito, na Califórnia.

Aos 83 anos, Stewart tem um documentário de sucesso na Netflix baseado em sua vida. Uma amiga da duquesa comentou ao portal: "O documentário de Martha foi celebrado, mas o que Meghan e o Príncipe Harry fazem é ridicularizado. Eles estão em dois universos separados quando se trata de opinião pública."

Tudo ocorre em meio a especulações de que o desenvolvimento da marca não estava indo bem, segundo o portal. Até agora ela foi promovida com cestas de geleias caseiras enviadas para amigos famosos de Markle, como Kris Jenner, Chrissy Teigen e a atriz Abigail Spencer.

A marca foi anunciada com grande alarde em março, mas, segundo o Page Six, a duquesa não trabalhou com fábricas locais ou produtores de geleia perto de sua casa no sul da Califórnia, levantando questões sobre quem está na equipe por trás dos produtos.

Markle tem trabalhado com pessoas de fora da Fundação Archewell, que ela e o marido, o Príncipe Harry, criaram, para colocar a marca em funcionamento --embora alguns funcionários estejam envolvidos, disseram fontes ao portal.

"No que diz respeito a Meghan estar quieta, ela tem estado nos bastidores trabalhando em seus esforços empreendedores", disse uma fonte ao Page Six, "tanto o projeto da Netflix quanto sua marca serão lançados dentro do mesmo cronograma no Ano Novo."

"Vai ser um bom ano para Meghan especificamente, ela passou a maior parte do ano trabalhando nos bastidores para lançar um projeto nos primeiros meses de 2025."

O programa de TV de Markle celebra "as alegrias da culinária, jardinagem, entretenimento e amizade", de acordo com a Netflix. Ele foi filmado na Califórnia, na casa de Tom e Sherrie Cipolla, filantropos que são figuras constantes na cena social da cidade de Montecito.

Culinária sempre esteve no radar da Duquesa de Sussex -ela publicou um livro de receitas para arrecadar fundos para os sobreviventes de um incêndio enquanto vivia no Reino Unido- e no início deste mês ela se juntou a mulheres afegãs em um jantar de feriado na Califórnia.