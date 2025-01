'Chaves' no SBT recebe novas críticas pela utilização de inteligência artificial

O SBT já havia se pronunciado sobre o caso, no final de outubro, e afirmou que a ferramenta seguirá sendo utilizada, mas com atenção aos comentários feitos pelo público e "sempre objetivando a reprodução tal como foi captada".

Os espectadores vêm criticando a prática desde o último mês de novembro, quando as séries "Chaves" e "Chapolin" voltaram a integrar a programação diária do canal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SBT recebeu novas críticas pelo uso de inteligência artificial na remasterização da série "Chaves". Na noite dessa quarta-feira (1), o Fórum Chaves, um dos principais perfis dedicados ao programa no país, publicou imagens em sua conta do X e criticou o uso da ferramenta em um episódio específico.

