Celebridades comemoram o Dia das Mães nas redes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (8) é celebrado o Dia das Mães. Diversas celebridades aproveitaram para compartilhar como tem sido o dia ao lado das mamães e dos filhos.

Uma delas é a humorista Tatá Werneck, 38, que compartilhou foto da mãe, a jornalista Cláudia Werneck, segurando Clara Maria, sua filha com Rafael Vitti, 26.

"Mamãe e Cacá. Com mamãe aprendi tudo que sei sobre ser independente. Sobre ser forte. Sobre trabalhar. Com Cacá aprendi a querer ficar em casa. A chorar quando preciso. A abrir a guarda. Vocês são perfeitas. Fico no meio amando as duas. Feliz Dia das Mães. Te amo muito", escreveu Tatá no Instagram.

A modelo Gisele Bündchen, 41, também aproveitou para a data para falar sobre como e ser mãe e homenagear a própria mãe, Vania Nonnenmacher.

"Amor de mãe. Um sentimento indescritível, incalculável que nos desafia e inspira a sermos melhores pelos filhos e para eles. Me sinto abençoada por ter recebido o presente de ser mãe de seres tão especiais, que me ensinam tanto todos os dias. Parabéns a todas as mães! Mandando todo meu amor e minha reverência para vocês e, em especial, para minha 'mãe, minha mulher maravilha', guerreira que criou com todo o seu amor e cuidado suas 6 filhas. Te amo mãe!", escreveu Gisele.

A influenciadora digital Virginia Fonseca, 23, homenageou a mãe e falou sobre como é ser mãe. A esposa do cantor e compositor Zé Felipe, 24, é mãe de Maria Alice, 1, e está grávida do segundo filho.

"Eu queria falar muitas coisas hoje, sobre como me sinto como mãe, mas nessa primeira postagem eu vou começar mandando um feliz Dia das Mães especial para minha mãe, dizer que eu tenho muito orgulho e felicidade em ser filha dela, tudo que ela me ensinou, a mulher guerreira que é, trabalhadora, o pilar mais forte de casa, a mulher decidida, a mãe que está do meu lado em todos os momentos, sejam eles felizes ou tristes, que me dá forças todos os dias para continuar!!", escreveu.

A influenciadora também homenageou a sogra e todas as mães. "Amo vocês", concluiu.

A apresentadora Eliana Michaelichen, 48, não deixou a data passar em branco. "Aprendi que para educar nossos filhos, ser exemplo ensina infinitamente mais. Nossa mãe sempre foi assim, leoa, amiga, guerreira e um amor de mulher. Costumo dizer que se eu conseguir ser a metade do que ela é e sempre foi já estou realizada. 'Metade de mim é amor, e a outra também' porque tenho a senhora em minha (em nossas) vida. Te amo, Eva", postou a loira.