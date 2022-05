Eleições 2022: Ludmilla dança ao som de 'Vai dar PT'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla, 27, divulgou um vídeo em seu Twitter onde apoia a candidatura de Lula (PT) à Presidência da República. A publicação é uma montagem da cantora dançando ao som da versão da música "Vai dar PT" do MC Rahell.

No vídeo, Ludmilla e as dançarinas também estão vestidas de vermelho, cor do partido do ex-presidente. Duda Beat respondeu à funkeira, dizendo "Tudo! A virada vai ser em Brasília esse ano amiga".

No final de março, a cantora e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, 30, se encontraram com o petista. À época, ela escreveu sobre a motivação do encontro e concluiu com "neutro é shampoo".

Durante o festival Lollapalooza, também em março, Ludmilla gritou "fora Bolsonaro" e "ele não" durante uma apresentação, o que gerou diversos comentários à época. Sobre o episódio, ela escreveu no Twitter que seu ato não foi só modinha.

"O meu #forabolsonaro no Lollapalooza não foi só modinha. Faz tempo que venho observando e entendendo o que está rolando na política e o que tem que ser mudado. Diante de tudo o que está acontecendo, não dá para ignorar", escreveu.