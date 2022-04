Cancelamento de show de Zé Neto e Cristiano revolta fãs; polícia escolta ônibus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cancelamento de um show da dupla Zé Neto e Cristiano na noite desta quinta-feira (28) fez baixar até a polícia no local da apresentação. Isso porque o público já estava todo dentro do Espaço de Eventos da cidade de João Monlevade (MG) e ficou revoltado por só saber que não haveria mais nada três horas depois do horário de início da apresentação.

A Polícia Militar fez a escolta do ônibus da dupla para que pudesse sair de lá em segurança. Em nota, a PM diz que "realizou a escolta do ônibus da equipe da dupla em caráter preventivo, caso houvesse alguma intercorrência em função do cancelamento do show".

A ausência dos músicos se deu pelo fato de Zé Neto ter ido ao hospital por causa de uma forte sinusite que deixou seu rosto inchado. Porém, o comunicado só foi postado na página oficial deles às 23h. O evento, que tinha shows de abertura, começou às 20h.

Na nota, o sertanejo disse que foi diagnosticado com sinusite, o que causou uma inflamação aguda na sua face. O cantor foi atendido e realizou o procedimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto. De acordo com trecho do comunicado, o artista já estaria liberado para seguir com a agenda de shows. Ainda não havia uma nova data para a apresentação no Espaço de Eventos de João Monlevade.

Na manhã desta sexta (29), Zé Neto fez vídeos em sua rede social para agradecer pelo carinho e pela preocupação. Ele aproveitou para dar mais detalhes de como está sua saúde após o incidente da noite anterior.

"Bom dia, meu povo. Hoje acordei bem melhor, graças a Deus, também [olha só] uma paulada de remédio aqui. Agradecer desde já a toda galera de João Monlevade, pelo carinho, pela compreensão. Logo logo estaremos aí", disse.