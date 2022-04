Tiago Leifert vai narrar jogos da Copa por SporTV e Globoplay

Recentemente, Leifert, que criou um canal no YouTube só sobre futebol, virou garoto-propaganda da Copa do Brasil pela Amazon Prime Video e tem narrado algumas partidas exclusivas pelo streaming.

O SporTV pretende investir em uma cobertura do Mundial com mais de 300 horas ao vivo. O canal ficará ao vivo das 6h à 0h e exibirá todas as 64 partidas, com pré e pós-jogo e programas especiais com debates.

Leifert pretende levar às partidas uma linguagem mais descontraída. "Eu amo a Copa do Mundo. Decidi ser jornalista e seguir carreira na televisão aos 14 anos, na Copa de 1994. Depois, na Copa de 2010, a Central da Copa mudou a minha vida e, por causa dela, eu segui caminho no entretenimento", diz ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista e apresentador Tiago Leifert, 41, vai narrar jogos da Copa do Mundo no Qatar pelo SporTV e Globoplay. A novidade foi anunciada pelo diretor de esportes da Globo, Renato Ribeiro, nesta sexta-feira (29). Em novembro, mês da Copa, ele fará a narração de um jogo por dia ao lado de outros nomes ligados ao futebol e ao entretenimento.

