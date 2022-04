Linn e Donata Meirelles integrarão conselho de instituto para pessoas em situação de vulnerabilidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada Juliana Souza e o educador de direito Jálisson Mendes celebraram nesta semana o ato de constituição do Instituto Desvelando Oris, organização voltada para jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade —e, em especial, para pessoas negras.

A iniciativa contará com projetos como encontros sobre autoconhecimento, direito e política, debates sobre problemas locais e globais e suas possíveis soluções e atuação, por meio do litígio estratégico e advocacy, em casos de impacto coletivo.

O Instituto Desvelando Oris ainda deve atuar oferecendo assistência para o enfrentamento de situações emergenciais, como o combate à fome, a precariedade habitacional e os impactos de mudanças climáticas.

O conselho consultivo da organização será composto pela advogada Deise Benedito, uma das fundadoras do Geledés — Instituto da Mulher Negra, pela consultora de moda Donata Meirelles, pela cantora e ex-BBB Lina Pereira, a Linn da Quebrada, pela executiva Marcela Bastos, pelo advogado Sinvaldo Firmo e pelo sacerdote Tuca Franchini.

Em maio deste ano, será realizado um brunch de apresentação e arrecadação de recursos para o Instituto Desvelando Oris.

O instituto nasce a partir da união de ações encabeçadas por Juliana Souza e Jálisson Mendes. No ano passado, 150 pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais participaram dos encontros promovidos pelos dois.

O trabalho conjunto resultou, inclusive, na produção de um relatório que abordou os impactos da crise da Covid-19 sobre as vidas negras no Brasil. O documento integrou a versão final do relatório da CPI da Covid no Senado.

Ao reunir reportagens e indicadores publicados ao longo do último ano e meio, os autores afirmam que o coronavírus escancarou e potencializou as desigualdades sociais e raciais já existentes no país.