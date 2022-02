Brunna Gonçalves atende Big Fone e indica Gustavo para o paredão no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após muita espera, finalmente o Big Fone tocou nesta noite de sexta-feira (18). Quem atendeu foi a participante Brunna Gonçalves e como solicitado, precisou indicar uma pessoa para o próximo paredão do BBB 22 (Globo) que será formado neste domingo (20). A dançarina escolheu o Gustavo.

O momento foi transmitido no programa ao vivo e a tensão foi grande. Brunna não estava sozinha na área externa da casa quando o chamado aconteceu. Praticamente todos os participantes estavam do lado de fora, mas divididos em grupos e rodas de conversa.

A reação de Brunna foi de choque após a ligação. Os outros brothers e sisters rodearam ela e também demonstraram bastante surpresa e preocupação com a notícia que viria. Alguns segundos depois sem falar, os participantes adivinharam que seria algo relacionado ao paredão.

O ex-participante da Casa de Vidro entrou no programa no domingo passado após votação popular. Ele chegou movimentando o jogo e causando intrigas, e por isso, já esperava ir para o paredão deste domingo. No jogo da discórdia, por exemplo, Gustavo chamou Brunna de "planta".

Desde que o Big Fone foi anunciado o público criou grandes expectativas para o momento e chegou a fazer algumas apostas de quem atenderia o telefonema. Ainda nesta sexta-feira, DG e Arthur Aguiar comentaram sobre a possibilidade da ligação acontecer.

Arthur afirmou que atenderia sem pestanejar, mesmo sabendo que poderia ir para o paredão. Quem também disse que atenderia a ligação foi Eslovênia. "Estou aqui pra isso", disse a sister.

Gustavo era uma das opções de voto o líder Lucas. Em conversa com Arthur, Lucas contou que também cogita indicar Brunna, Jade Picon, Laís ou Larissa. Sincero, o esposo de Maíra Cardi disse ao amigo que o pior cenário seria se ele indicasse Jade. "Ela vai me puxar se tiver contragolpe, mas é claro que você faz o que quiser", comentou.

Neste sábado (19), os brothers vão disputar a prova do anjo e o vencedor terá o poder de imunizar uma pessoa antes da votação começar no domingo. Pela primeira vez as indicações ao paredão acontecerão em grupo.

A casa será dividida em três grupos e cada um deles terá que indicar, em consenso, um participante dos outros dois grupos. Os mais votados vão disputar a prova bate e volta junto com Gustavo -menos o indicado do líder Lucas- e vão poder escapar da eliminação.