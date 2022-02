Tadeu Schmidt faz sucesso na internet com 'piscadinha' ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tadeu Schmidt, 47, foi o assunto da noite desta sexta-feira (18) após piscar durante a apresentação ao vivo do BBB 22 (Globo). O jornalista brincou com a "fama" de "barão da piscadinha" do participante Lucas Bissoli, e em certo momento se posicionou como quem queria "seduzir" a câmera e piscou.

O momento leve e divertido repercutiu no Twitter e fez com que telespectadores rasgassem elogios a ele. Chamado de "campeão da edição", o apresentador está em seu primeiro ano sob o comando do programa e até agora tem conquistado o público com os seus discursos e posicionamentos.?

"Tadeu Schmidt tem um diferencial imenso em tudo que ele faz, é leve, entra na onda e entrega um entretenimento de qualidade. Nosso eterno barão dos cavalinhos. Quem não gosta desse homem, não gosta de ninguém. Fiquem com essa piscadinha", comentou um internauta.

"Isso aqui entrou fácil pra um dos melhores momentos do BBB 22", escreveu uma comentarista de reality show na rede social. "O grande vencedor do BBB 22 se chama Tadeu Schmidt" disse outra pessoa. Até mesmo o perfil oficial de Lucas, atual líder da casa, comentou referência do apresentador. "Piscadinha de milhões", postou.

Entre piscadas, língua de sinais e discursos emocionantes, Tadeu Schmidt -sucessor de Tiago Leifert, 41- é chamado de "favorito" ao prêmio de R$ 1,5 milhão já que o público não aprovou o elenco escolhido por Boninho, 60, diretor do programa.

O bastão da apresentação do reality show foi passado a Schmidt ainda no ano passado, pouco tempo após o sucesso estrondoso do BBB 21. Por motivos de pessoais não revelados na época, Leifert optou pode encerrar sua história no programa. Ele assumiu o Big Brother em 2017 substituindo Pedro Bial, 63, que se consagrou por anos a fio sob o comando do reality,

Schmidt escolheu abandonar o Fantástico, sua casa por 14 anos, e os cavalinhos do futebol para se aventurar em um novo desafio na carreira de comunicador. No início deste ano, em entrevista ao F5, ele afirmou que possui total liberdade para criar sua "própria maneira de apresentar". "Eu coloco a minha alma em tudo que faço e, no BBB, não está sendo diferente", adiantou.