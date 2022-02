Elliot Page lançará livro de memórias entitulado 'Pageboy' em 2023

Page se assumiu transgênero em 2020. Em maio do ano passado, ele publicou a no Instagram pela primeira vez uma foto sem camisa após a transição de gênero. Ele fez uma mastectomia, cirurgia de retirada dos seios.

"O livro de memórias vai mergulhar na relação de Page com seu corpo, suas experiências como uma das pessoas trans mais famosas do mundo, e cobrirá saúde mental, agressão, amor, relacionamentos, sexo e a fossa que Hollywood pode ser", disse a Flatiron Book.

