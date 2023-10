Britney Spears diz que engravidou de Justin Timberlake e fez aborto porque cantor 'não queria ser pai'

Segundo a cantora, o aborto só aconteceu por conta do cantor: "Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos jovens demais". O casal começou o relacionamento em 1999, quando Britney tinha 17 e Justin, 18 anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears escreveu em sua nova autobiografia, A Mulher em Mim, que, quando namorava Justin Timberlake, em 1999, aos 17 anos, engravidou, mas fez um aborto. A experiência dolorosa foi mantida em segredo por 20 anos e foi revisitada no livro, que será lançado em 24 de outubro. O trecho foi obtido com exclusividade pela revista People.

