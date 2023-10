SBT anuncia filho de Faustão e dupla da Globo entre apresentadores do Teleton

O cantor Daniel, também padrinho do Teleton, anunciou as atrações musicais. Entre os artistas foram citados Lexa e João Gomes.

A coletiva de imprensa contou com a presença da madrinha Eliana, da atriz Maisa Silva e do apresentador Celso Portiolli. Virginia Fonseca também participará desta edição representando os criadores digitais que participarão da campanha.

