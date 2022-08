Bolsonaro entra para assuntos mais comentados e ganha memes no Twitter

Outro usuário compartilhou uma foto do apresentador William Bonner sorrindo com a legenda: "O sorriso de quem almoçou e jantou o Bolsonaro em menos de 10 minutos", escreveu o internauta. Uma usuária da rede comentou o post: "Não vi nada demais, o povo aumenta."

Alguns internautas decidiram fazer memes da participação de Bolsonaro no telejornal. Um deles usou uma foto de Inês Brasil com um papel na mão mostrando algo dizendo que não está mentindo após a apresentadora Renata Vasconcellos falar o que o presidente disse durante a pandemia de Covid.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, ao Jornal Nacional (Globo) entrou para os assuntos mais comentados do Twitter e gerou memes e críticas de famosos e anônimos ao governo, nesta segunda-feira (22).

