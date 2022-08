Peça com Vladimir Brichta chega em SP em setembro

Ainda estão no elenco os atores Dani Barros, Claudio Mendes e Marcio Vito. A peça ficará em cartaz no Sesc Bom Retiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A peça "Tudo", com Vladimir Brichta e Julia Lemos, vai estrear em São Paulo no dia 2 de setembro. Com direção de Guilherme Weber, o espetáculo apresenta três fábulas morais com reflexões de valores como família, práticas religiosas e estratégias políticas.

