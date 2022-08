Neta desmente Gretchen e assume affair com Adriano Imperador

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Por essa Gretchen, 63, não esperava. Depois de bradar aos quatro cantos que era fake news um suposto romance entre a neta Anna Beatryz Miranda e Adriano Imperador, a cantora descobriu que o bilhete era verdade. Bia, como é chamada carinhosamente pela família, teve um affair com o ex-jogador do Flamengo, Corinthians, São Paulo, Roma e Inter de Milão. A jovem, de 18 anos, foi quem assumiu o trelelê nesta segunda-feira (22).

"Fiquei com o Adriano quando estava dando um tempo na relação com o meu namorado. Foram duas vezes só e não teve nada de relacionamento nem de namoro, nada. Só ficamos e estávamos nos conhecendo. Isso faz duas semanas", contou Beatryz à revista Quem.

Mais cedo, Gretchen fez uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram para comentar sobre o assunto que circulava nas redes. "Acabei de ver uma notícia rídicula, de que a minha neta está com o Adriano Imperador e isso causou atrito na família. Primeiro, que ela não está com ele. Notícia falsa, fake news, quem publicou esta notícia está mentindo. Segundo, que mesmo que ela estivesse com Adriano, não teria problema. Ele é um cara do bem. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa muito do bem", disse a cantora sobre o ex-atacante, de 40 anos.

Gretchen fez ainda questão de ressaltar que não existiria preconceito em relação à diferença etária da neta com Adriano e quela só resolveu se pronunciar porque tinha certeza que era fofoca um suposto romance entre os dois. "Esse negócio de diferença de idade não existe problema. Então, se ele quisesse ficar com ela e ela quisesse ficar com ele, não tenho nada a ver com isso. E terceiro, não existe confusão nenhuma, porque essa notícia é falsa", concluiu a intérprete de sucessos como "Conga, Conga, Conga" e "Freak Le Boom Boom".