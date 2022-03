BBB 22: Tiago Leifert diz que 'o correto' é deixar Jade e Arthur na casa

Já na votação deste domingo, Arthur, o Anjo da semana, imunizou Paulo André, que não pôde ser votado nesta rodada. Jessilane foi indicada ao Paredão por Pedro Scooby, líder da semana, enquanto Gustavo foi o mais votado pela casa, com 6 votos. No entanto, o brtoher que entrou pela Casa de Vidro conseguiu escapar da berlinda na prova de bate e volta.

Jade e Arthur, que têm desavenças entre si desde as primeiras semanas da ediçãp, foram ao Paredão da semana após a sister atender ao Big Fone, no sábado (5). A surpresa garantia à pessoa que atendesse o telefone a ida direto para o Paredão, ao lado de outra pessoa que ela indicasse -e a influenciadora escolheu levar Arthur Aguiar para o Paredão junto a ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.