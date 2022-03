Lucas diz que Eliezer mentiu em Jogo da Discórdia no BBB 22

"Cada um tem uma jornada aqui na casa. Saiu Brunna, saiu Tiago, saiu Bárbara... De repente, se eles estivessem aqui na casa ainda, eu estaria igual a Jessi, com opções de voto. Só que aconteceu deles saírem e essa semana eu tive que me posicionar e acabei votando no Eli para proteger o Gustavo. Foi opção minha. Da mesma forma que ele votaria para proteger o quarto dele...", explicou o capixaba.

Galeria Momentos BBB 22 (parte 2) Os competidores ficam confinados em uma casa cenográfica, sendo vigiados por câmeras 24 horas por dia https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1723851204792879-momentos-bbb-22-parte-2#foto-1725714586600217 *** Lucas afirma que a colocação de Eliezer é uma mentira: "Fiquei muito magoado. Vou falar com ele da onde ele tirou isso, de falar que eu nunca tentei proteger vocês... Foi mentira o que ele falou. Eu falo com os meninos que não é proteger, é nos fortalecer. A palavra certa é essa".

"Minha consciência está tranquila, o que eu posso fazer... O grupo de vocês eu nem olho, não é opção de voto. Botei vocês no meu VIP e se eu for de novo, vou botar a Jessi também", disse o brother.

O brother afirmou estar magoado ao ser apontado como incoerente por Eliezer e explica sua maneira de jogar junto com as sisters.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.