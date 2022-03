BBB 22: Gustavo diz que não pisa mais no quarto Lollipop após voto de Laís

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada de segunda-feira (7), Gustavo ficou irritado por ter sido o participante que mais recebeu votos pela casa durante a formação do Paredão desta semana no Big Brother Brasil 22 (Globo).

Irritado com a situação, o brother declarou que não pisa mais no quarto Lollipop -onde recebeu votos de um grupo específico. "Nunca mais piso naquele quarto", afirmou ele durante uma conversa com Arthur Aguiar e Paulo André.

"Tá falando sério?", perguntou o ator. "Seríssimo", afirmou Gustavo. No entanto, Paulo André aproveitou para fazer uma observação sobre o jogo. "Vai ter que entrar se quiser chegar no Top 10", ponderou.

"Eu fico fritando alguma coisa na cozinha enquanto finjo que estou dormindo", respondeu. Na sequência, o bacharel em Direito prometeu fogo no parquinho caso ganhe a liderança essa semana. "O Líder vai ser meu e eu quero ver seis cabeças fritando", declarou. "E o Eliezer é meu [alvo], óbvio!", finalizou, esclarecendo seu voto no brother.

FIM DO ROMANCE

O romance entre Laís e Gustavo parece ter chegado ao fim depois da formação do sétimo Paredão desta edição. Isso porque, o bacharel em Direito só não está na berlinda porque conseguiu se salvar com a Prova do Bate e Volta, pois ele foi o mais votado da casa.

O problema é que a maioria dos participantes que votaram em Gustavo são amigos e aliados de Laís, com quem ele mantinha um relacionamento no reality. O ex-morador da Casa de Vidro ficou bem chateado pela médica não protegê-lo do Paredão.

Gustavo levou seis votos, enquanto Eliezer levou cinco. Isso porque Laís votou em Natália e, ao "jogar o voto fora", acabou colocando o affair na berlinda.

Recentemente, Laís escapou da berlinda após Gustavo negociar com todos os amigos do Quarto Grunge. A lábia dele tirou a médica do Paredão, assim como ela queria.

Com Gustavo tendo ganhado a Prova do Bate e Volta, Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessi, se enfrentam no sétimo Paredão do BBB 22.