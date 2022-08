Barretos troca sertanejos por peão premiado e anuncia novo Embaixador da festa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Festa do Peão de Barretos, que começa nesta quinta-feira (18), resolveu trocar os cantores sertanejos, que há mais de dez anos se alternam no posto de Embaixador do evento, e dar espaço a um peão premiado. A mudança foi anunciada nesta manhã e o nome escolhido foi o de Adriano Moraes.

O ex-peão, de 52 anos, já venceu três vezes o mundial de montaria em touros pela PBR (Professional Bull Riders), e agora ocupará o posto até então ocupado por artistas da música por dois anos, 2022 e 2023. Nas redes sociais do rodeio, alguns fãs já apontavam o nome do ex-peão como possibilidade, entre muitos pedidos de repeteco de Gusttavo Lima.

O posto de Embaixador foi criado em 2010 e inaugurado por Luan Santana. Depois vieram Jorge e Mateus (2011), Fernando e Sorocaba (2012), Bruno e Marrone e Chitãozinho e Xororó (2013), Cristiano Araújo (2014), Henrique e Juliano (2015), Zezé di Camargo e Luciano (2016), Gusttavo Lima (2017 e 2018) e Simone e Simaria (2019).

Apesar da rotatividade, Gusttavo Lima costuma ser bastante associado ao posto após gravar seu DVD "O Embaixador" no evento de 2018. O cantor, envolvido em algumas polêmicas recentemente, principalmente por causa dos altos valores cobrados por seus shows em cidades do interior, está entre as principais atrações do evento deste ano e se apresentará neste sábado (20).

A Festa do Peão de Barretos acontecerá entre os dias 18 e 28 com mais de cem shows em cinco palcos. Entre as atrações confirmadas estão, além de Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Ícaro e Gilmar e Alok. Os ingressos antecipados custam de R$ 30 a R$ 260. Em camarotes open bar, o preço chega a R$ 2.990.